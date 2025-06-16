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İnegöl’de Araç Tarlaya Uçtu

KAZA SAAT 09.00’DA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya düştü, kazada sürücü yaralandı. Kaza, sabah saat 09.00 sularında Akhisar ile Alanyurt arasında meydana geldi. Furkan K. (18) yönetimindeki 55 VG 589 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçmuş durumda.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yaralanan sürücü, olay yerine gönderilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı bir araştırma başlattı.

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