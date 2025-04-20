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İnegöl’de Araç Yangını Gerçekleşti

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Olay, saat 23.00 civarında Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki İnegöl girişinde gerçekleşti. Bursa’dan İnegöl’e doğru ilerleyen sürücü Kenan K., 16 ANY 453 plakalı aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti.

SURİCİ ARACINI PARK ETTİ

Durumu hemen değerlendiren sürücü, otomobilini yolun kenarına park etti ve itfaiyeye ihbarda bulundu. Tam bu sırada aracın alev almasıyla büyük bir panic yaşandı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangının nedenine dair araştırmalar devam ediyor.

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