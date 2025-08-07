Haberler

İnegöl’de Araç Yangını Meydana Geldi

SONDAKİ ALEVLER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan bir otomobil, kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yangın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 23.00 sularında Sinanbey Mahallesi 2’nci Metal Sokak’ta gerçekleşti.

DURUMU FARK EDEREK TERK ETTİ

Hüseyin Ç. (56) yönetimindeki 16 KHC 62 plakalı araç, motor kısmından alev aldı. Sürücü, alevleri görünce otomobili yolun kenarına çekip aracı terk etti. Yangın yayılırken, durumu görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

İNCELENMELER DEVAM EDİYOR

Yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, kaydedilen görüntülerle ilgili olarak incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Gözaltına Alınan 4 Şüpheli, Alkollü

Samandağ'da bir parkta tartışma sonrası polise bıçakla saldırmaya çalışan dört alkollü şüpheli gözaltına alındı. Olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

