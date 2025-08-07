İnegöl’de Araç Yangını Meydana Geldi

SONDAKİ ALEVLER
Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan bir otomobil, kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yangın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 23.00 sularında Sinanbey Mahallesi 2’nci Metal Sokak’ta gerçekleşti.
DURUMU FARK EDEREK TERK ETTİ
Hüseyin Ç. (56) yönetimindeki 16 KHC 62 plakalı araç, motor kısmından alev aldı. Sürücü, alevleri görünce otomobili yolun kenarına çekip aracı terk etti. Yangın yayılırken, durumu görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
İNCELENMELER DEVAM EDİYOR
Yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, kaydedilen görüntülerle ilgili olarak incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.