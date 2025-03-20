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İnegöl’de Araçtan Açılan Ateşle Yaraladı

OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda, bir kişi yaralandı. Olay, saat 00.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Park Sokak’ta meydana geldi. Yürüyerek evine gitmekte olan 32 yaşındaki Ersel Ş.’ye, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir araçtan tabanca ile iki el ateş edildi.

ATEŞ EDİLEN YER İLERİDE

Tabancadan çıkan mermilerden biri, Ersel Ş.’nin sağ bacağına isabet etti ve adam yere düştü. Silahlı saldırıdan sonra, şüpheli şahıs aracı ile olay yerinden hızla kaçtı.

Yaralanan kişi, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ersel Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri bulmak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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