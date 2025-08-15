İnegöl’de, Aras C.’ye Otomobil Çarptı

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, caddeye aniden fırlayan 4 yaşındaki Aras C. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Olay, dün saat 13.00 sularında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Maşallah Y. (32) kontrolündeki 45 LJ 686 plakalı otomobil, annesinin elinden kurtulup caddeye koşan Aras C.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan çocuk, ailesi tarafından kendisine çarpan araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Aras C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kaza ile ilgili olarak soruşturma açtı. Durum gelişmelerinin yakın takip edilmesi gerekmektedir.