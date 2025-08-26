Haberler

İnegöl’de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi

İŞCİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işçi asansör boşluğuna düşmesi sonucunda ağır yaralandı. Olay, gün içerisinde saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde gerçekleşti.

OLAYIN GEREKÇESİ

Elde edilen bilgilere göre, imalathanenin 3. katında malzeme indirmek amacıyla asansöre yönelen İlhan M. (49) isimli işçi, asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşüşüyle ağır yaralanan işçi, olay yerine yönlendirilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEMELER

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Bu arada, jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı incelemelerine devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Haberler

Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.