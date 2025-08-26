İnegöl’de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi

İŞCİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işçi asansör boşluğuna düşmesi sonucunda ağır yaralandı. Olay, gün içerisinde saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde gerçekleşti.

OLAYIN GEREKÇESİ

Elde edilen bilgilere göre, imalathanenin 3. katında malzeme indirmek amacıyla asansöre yönelen İlhan M. (49) isimli işçi, asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşüşüyle ağır yaralanan işçi, olay yerine yönlendirilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEMELER

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Bu arada, jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı incelemelerine devam ediyor.