İnegöl’de Asansör Boşluğuna Düşen Yaralı

İKİNCİ KATTAN DÜŞME OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda, 49 yaşındaki İlhan M. ağır yaralandı. Olay, saat 16.00 sularında, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde gerçekleşti. İlhan M., malzeme indirmek amacıyla asansöre yöneldiği sırada, asansör boşluğuna düştü.

AĞIR YARALANMA VE HASTANEYE KALDIRILMA

Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen İlhan M., kazanın sonucunda ağır yaralandı. Olayın ardından durum anında yetkililere bildirildi ve sağlık ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. İlhan M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı ifade edildi. Mevcut şartlar ve olayın oluş şekli dikkatle değerlendirilerek detaylı bir rapor hazırlanacağı bildiriliyor.