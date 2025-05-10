İnegöl’de Asker Konvoyunda Kavga Yaşandı

OLAYIN GEÇİŞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir asker konvoyunda gençler arasında beklenmedik bir tartışma çıktı. Bu anlar amatör bir kamera tarafından detaylı şekilde kaydedildi. Olay, saat 23.30 sularında Süleymaniye Mahallesi’nde, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak üzerinde gerçekleşti. Asker konvoyundaki araçlar ardışık bir şekilde ilerlerken bir anda durdu.

KAVGA ANLARI

Konvoydan inen gençler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. O sırada konvoyda yer alan diğer kişiler, bu kavgayı ayırmakta zorlandı. Kısa süre içinde kavga durulurken, gençler tekrar araçlarına bindi ve konvoylarına devam etti. Kavga anlarının detayları amatör bir kamera ile saniye saniye kaydedildi.