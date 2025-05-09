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İnegöl’de Asker Uğurlama Kavgası Yaşandı

KAVGA, ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA YAŞANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen asker uğurlamasında araçlarla yapılan konvoy sırasında bir kavga patlak verdi. Kavga, konvoydaki diğer kişilerin müdahalesi ile kısa sürede sona erdi ve o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TARTIŞMA NEDENİYLE BAŞLADI

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Süleymaniye Mahallesi, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak’ta meydana geldi. Asker uğurlaması sırasında konvoyda bulunanlar arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf arasında fiziksel bir saldırı gerçekleşti.

Neyse ki, aynı konvoyda yer alan diğer katılımcılar, kavganın büyümesini engelleyerek duruma müdahale etti. Olayın ardından, taraflar araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Olay anı cep telefonları ile kaydedildi ve dikkat çekti.

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