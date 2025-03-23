İnegöl’de At Çiftliğinde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI İNEGÖL’DE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir at çiftliğinin kafe bölümündeki çocuk oyun alanında yangın çıkması dikkati çekti. Yangın, anında itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Deydinler mahallesinde, at binicilik kafe alanında gerçekleşti.

VATANDAŞLAR DURUMU HABER VERDİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildiriliyor. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.