İnegöl’de Balkon’dan Düşen Çocuk Yaralandı

İNEGÖL’DE BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki balkondan düşen 6 yaşındaki İbrahim Ensar K. yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’ndeki apartmanda yaşandı. Çocuk, evin balkonunda oynarken korkuluklara tırmandı ve dengesini kaybederek bahçedeki beton zemine düştü.

Sağlık Durumu ve Müdahale

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Ensar K.’yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gelişmeleri takip etmek gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.