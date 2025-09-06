Haberler

İnegöl’de Balkon’dan Düşen Çocuk Yaralandı

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK BALKONDAN DÜŞTÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan bir apartmanın 1. katının balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralanıyor. Olay, akşam saat 20.00 civarında Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi’ndeki 3 katlı binanın 1. katında gerçekleşiyor. Balkonda yalnız bulunan 2 yaşındaki Nahla E., aşağıyı görmek isterken birden dengesini kaybediyor ve düşüyor.

AİLESİ DURUMU HEMEN BİLDİRDİ

Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düşen küçük çocuğun ağlama sesini duyan ailesi, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildiriyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüyor. Burada tedavi altına alınan Nahla E. için polis ekipleri olayla ilgili bir soruşturma başlatıyor.

