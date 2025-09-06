Haberler

İnegöl’de balkon düşmesi sonrası yaralanma

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, akşam saat 20.00 civarı Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi’nde bir kaza meydana geldi.

DÜŞME İÇİNDEKİ SEBEPLER

3 katlı bir apartmanın 1. katında bulunan balkonda tek başına duran 2 yaşındaki Nahla E., aşağıya bakmak istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

Düşmenin ardından çocuğun ağlama sesini duyan ailesi, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Nahla E., ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

