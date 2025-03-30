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İnegöl’de Balkon Kazasında Çocuk Yaralandı

İNEGÖL’DEKİ TRAGİK OLAY

Bursa’nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Olay, saat 16.00 civarlarında Ertuğrulgazi Mahallesi Özvatan Sokak’taki 3 katlı bir binanın 2. katında gerçekleşti. 3 yaşındaki Nisa G., annesi Hazine G. mutfakta yemek hazırlarken mutfaktaki balkona çıkıp oyun oynamaya başladı. Oyun oynarken tırmandığı balkonun duvarından aşağı düşerek ağır yaralanan çocuk, babası Hamdullah G. tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaneye ulaştırılan küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. İlk müdahalenin ardından Nisa G., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili polis incelemesi başlattı. Çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

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