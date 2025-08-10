İnegöl’de Balkonlardan Düşme Olayı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın 1’inci katındaki balkondan düşme olayı yaşandı. Saat 02.30 sıralarında, Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı’ndaki 3 katlı binada, mermerin üzerinde oturan Mert Z. (13) dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.

HEMŞİRE KADROSU OLAY YERİNDE

Düşme sonrası Mert Z.’nin ailesi durumdan hemen haberdar olarak ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans sevk edildi ve sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı. Mert Z., yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.