İnegöl’de Balkonundan Düşen Çocuk Yaralı

İNEGÖL’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2. katın balkonundan düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralanıyor. Hastaneye kaldırılan çocuğun yaşam savaşı verdiği belirtiliyor. Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Hamitabat mahallesindeki bir evin 2. katında meydana geliyor.

OLAYIN DETAYLARI

Balkona çıkan Salih Ç. (9), bir anda dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düşüyor. Ağır yaralanan küçük çocuğa olay yerinde bekleyen ambulansla ilk müdahale yapılıyor. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılıyor. Yapılan açıklamalara göre, çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğreniliyor. Olay sonrası Jandarma komutanlığı ekipleri, yaşanan durumla ilgili soruşturma başlatıyor.