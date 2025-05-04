İnegöl’de Bebeğin Ölümü Soruşturuluyor

ÜZÜCÜ OLAY BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 aylık bebek Yunus K., ailesi tarafından beşiğinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, İnegöl ilçesinin Kırsal Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Gece uyuduktan sonra annesi tarafından beşiğine yatırılan küçük bebek, sabah saatlerinde hareketsiz olarak bulundu. Ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Yunus K.’yi kontrol etti. Yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yunus K.’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ailenin 4. çocuğu olduğu öğrenilen Yunus’un ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.