İnegöl’de Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

ÜZÜCÜ OLAY İNEGÖL’DE GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan bir olay, aileyi derin bir üzüntüye soktu. Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden bir aile, üç aylık bebekleri Yunus K.’yı beşiğine yatırarak uyuması için bıraktı. Fakat bir süre sonra bebeğin hareketsiz kaldığını gören anne, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER DURUMU ONAYLADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yunus K.’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bebeğin cesedi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada, bebeğin ölüm nedeninin kesin olarak tespit edilmesi amaçlanıyor.