İnegöl’de Bebek Hareketsiz Bulundu

BEBEK HAREKETSİZ BULUNDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 aylık bir bebek, gece beşiğe yatırıldıktan sonra sabah hareketsiz olarak bulundu. Yapılan inceleme sonucunda bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi’ndeki bir ikamette gerçekleşti. Aile, 3 aylık bebekleri Yunus K.’yı gece uykuya daldığı sırada beşiğe yerleştirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Sabah anne, bebeğinin hareketsiz halde yattığını görünce hemen 112 acil servisini aradı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.