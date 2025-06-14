İnegöl’de Bıçaklı Kavga, 1 Yaralı

İNEGÖL’DE BIÇAKLI KAVGA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi’nde gerçekleşti. 19 yaşındaki Yusuf E. ile 19 yaşındaki İsmail T. arasında sigara paketini düşürme sebebiyle bir tartışma başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kava sırasında Yusuf E., elindeki bıçakla İsmail T.’yi karnından ve kolundan yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı, yaralı ise olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.