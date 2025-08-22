İnegöl’de Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İnegöl’de otomobilde kavga eden bir çifti uyarmaya çalışan güvenlik görevlisi Fatih Ç. (32), bacağından bıçaklandı. Olay, dün saat 23.30 civarında, Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan bir mobilya fabrikası önünde gerçekleşti. Fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Ç., park halindeki bir otomobilde kavga eden çifti fark etti ve müdahale etme kararı aldı.

KAVGA VE SALDIRI ANI

Fatih Ç., kavga eden çifti uyarmak için otomobilin yanına gitti. Yüksek sesle uyarıda bulunurken, iddiaya göre, duruma sinirlenen şüpheli otomobilden inerek Fatih Ç.’ye saldırdı ve onu sol bacağından bıçakladı. Saldırgan ve yanındaki kadın, olay sonrası otomobille kaçtı. Yaralı güvenlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ve yanındaki kadını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.