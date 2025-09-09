Haberler

İnegöl'de Bisküvi Zehirlenmesi Yaşandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ev ziyaretinde, yedikleri bisküvilerden zehirlenen 3’ü bebek, 7’si çocuk toplam 13 Suriyeli uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl’e bağlı Burhaniye Mahallesi’nde bulunan bir evde gerçekleşti. 6 kişilik bir aile, Suriye vatandaşı olan yakınları Mirali ailesini ziyarete gitti.

İkram edilen bisküviyi tükettikten bir süre sonra, konuklar ve ev sahipleri karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye kaldırılanların arasında Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M. (1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S. (7) bulunuyor. Bisküviden zehirlendikleri değerlendirilen bu 13 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

