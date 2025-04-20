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İnegöl’de Borç Nedeniyle Kavga: Tutuklama

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

İnegöl ilçesindeki bir dernek lokalinde, borç meselesi nedeniyle tartıştığı Sebahattin U.’yu (63) bıçakla ağır yaralayan Metin Güzel (59) tutuklandı. Olay, dün akşam saat 21.00 civarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA

İddialara göre, Metin Güzel ile Sebahattin U. arasında borç meselesinden dolayı bir tartışma patlak verdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Güzel, üzerinde taşıdığı bıçakla Sebahattin U.’yu karnından yaraladı.

OLAY SONRASI YAPILAN MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Sebahattin U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından, Sebahattin U.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Olayın ardından Metin Güzel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilen Güzel, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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