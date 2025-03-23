İnegöl’de Büfe Hırsızları Yakaladı

BÜFE HIRSIZLIĞI OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir büfeye girerek hırsızlık yapan üç kişinin iki tanesi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, saat 03.00 sularında Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Gece bekçileri, büfeye giren şahısları fark etti. Bekçileri gören üç kişi hızla yaya olarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre süren bir kovalamacanın ardından bu şahısların ikisi yakalanırken, biri olay yerinden kaçmayı başardı.

BULUNAN ÇALINTILAR

Yakalanan A.H. ve M.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, büfeye giren şahısların 90 paket sigara ile bazı yiyecekleri çaldıkları öğrenildi. Çalınan sigara paketleri ve yiyeceklerin, Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde bir tırın altında bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, büfede detaylı bir çalışma yürütürken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için arama faaliyetlerine başladı.