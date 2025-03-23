İnegöl’de Büfeden Hırsızlık Yapanlar Yakalandı

Olayın Meydana Geldiği Zaman ve Yer

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir büfeye girerek hırsızlık yapan üç kişi içerisinde iki kişi polis tarafından yakalanıyor. Olay, gece saat 03.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde yer alan bir büfede gerçekleşiyor. Gece bekçileri, büfeye giren 3 kişiyi fark ediyor.

Kaçış ve Kovalamaca

Bekçileri gören bu üç şahıs, hızla yaya olarak kaçmaya başlıyor. 500 metre boyunca süren bir kovalamacanın ardından, şahıslardan 2’si yakalanıyor, ancak bir kişi olay yerinden kaçmayı başarıyor. Yakalanan 15 yaşındaki A.H. ile 16 yaşındaki M.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

Çalınan Eşya ve Bulunması

Yapılan incelemede, bu şahısların büfeden 90 paket sigara ve yiyecek çaldıkları ortaya çıkıyor. Çalınan eşyalar, Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı üzerinde bir tırın altında bulunuyor. Olay yeri inceleme ekipleri büfede detaylı çalışma yaparken, polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.