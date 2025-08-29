İnegöl’de Çakarlı Araçla Ateş Açıldı

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, çakarlı bir aracın sürücüsü havaya peş peşe ateş açtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve olay sonrası yakalanan sürücüye 138 bin 172 TL para cezası kesilerek ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu. Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde gerçekleşti. Düğün konvoyunda bulunan 06 ELS 359 plakalı otomobilin sürücüsü, camdan dışarıya çıkardığı tabancayla havaya ateş etti. Bu durumu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

EMNİYETİN MÜDAHALESİ

Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak durumu öğrenir öğrenmez hemen harekete geçti. Söz konusu aracı, Alanyurt yolunda durdurmak için önünü kesti. Araçta yapılan incelemede, kurusıkı tabir edilen bir tabanca bulundu. Ayrıca, aracın çakar lambalarının bulunduğu tespit edildi. Sürücü Dağıstan T. (30), çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL para cezasına çarptırıldı. Araç sahibine ise çakar takılmasına müsaade etmekten yine 138 bin 172 TL ceza uygulandı.

CEZAİ İŞLEMLER VE SONUÇLAR

Çakar cihazına el konulmasının yanı sıra, aracın 1 ay boyunca trafikten men edilmesine karar verildi. Sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu. Olay, çevredeki güvenlik kameraları aracılığıyla kayıt altına alınması nedeniyle oldukça net bir şekilde belgelenmiş oldu. Bu tür eylemler, toplum güvenliğini tehdit eden önemli bir mesele olarak değerlendiriliyor.