İnegöl’de Çakarlı Araçla Havaya Ateş

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen dikkat çekici bir olayda, çakarlı bir aracın sürücüsü defalarca havaya ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, sürücü yakalandı ve 138 bin 172 TL tutarında para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

SURUCU VE ARAÇ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde düğün konvoyunda yer alan çakarlı aracın sürücüsü, tabancasını camdan dışarı çıkararak havaya ateş etti. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. İhbarın ardından Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti ve aracı Alanyurt yolunda durdurdu. Yapılan aramada, kurusıkı tabir edilen bir tabanca ele geçirildi ve aracın çakar cihazı olduğu tespit edildi.

CEZA VE YASAKLAR

Sürücü Dağıstan T. (30), çakarlı araç kullanmaktan dolayı 138 bin 172 TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, aracın sahibi de çakar takılmasına izin vermekten 138 bin 172 TL ceza aldı. Çakar cihazına el konulurken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücünün ehliyeti de 1 ay süreyle iptal edildi.