İnegöl’de Cam Fabrikasında İşçi Yaralandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir cam fabrikasında üzücü bir kaza gerçekleşti. Olay, saat 11.00 civarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki fabrikada meydana geldi. Afgan asıllı işçi Mossa A. (21), çalıştığı sırada dengesini kaybedip taşıma bandına sıkıştı.

YARALININ DURUMU

Yaralı işçi, olay yerine ulaşan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma komutanlığı, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

