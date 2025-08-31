Haberler

İnegöl’de Cam Fabrikasında Kaza

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir cam fabrikasında yaşanan kaza, saat 11.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrikada çalışan 21 yaşındaki Afganistan uyruklu Mossa A., dengesini kaybederek iki taşıma bantı arasına sıkıştı.

YARDIM VE TEDAVİ SÜRECİ

Mossa A., iş arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve hemen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Mossa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazanın sebebini belirlemek için çalışmalar yürütülüyor.

