İnegöl’de, Çarpışma Sonucu İki Yaralı

İNEGÖL’DE KAZA: İKİ POLİS MEMURU YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan polis aracında bulunan iki memur yaralandı. Olay, Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak’ta gerçekleşti. Polis memuru A.D. (33) yönetimindeki polis aracı, Gürkan B. (33) tarafından kullanılan 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

KAZA SONRASI DURUM

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada polis aracının sürücüsü A.D. ve yanındaki diğer polis memuru M.A.A. (31) yaralandı. Yaralı polis memurlarına, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.