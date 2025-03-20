İnegöl’de Çatı Yanarken Patlamalar Korkuttu

YANGIN ANINDAKİ KORKUTUCU PATLAMALAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı ve bu olay sırasında meydana gelen patlamalar, korku dolu anları beraberinde getirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Olay, Mesudiye Mahallesi Billur Sokak’ta yer alan bir apartmanda gerçekleşti ve yangının nedeni henüz bilinmiyor.

VATANDAŞLARIN ACİL MÜDAHALESİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen İnegöl itfaiyesine bildirdi. Bu sırada yangın hızla büyüdü ve apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın süresince apartmanın önündeki enerji nakil hatlarında patlamalar meydana geldi. Bu patlamalar, çevredeki vatandaşlara tehlikeli anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ne yazık ki, çatı katı kullanılamaz hale geldi.