İnegöl’de Çiftçi, Patates Dağıttı

PATATES DAĞITIMI GÖSTERİYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, patates tarlasındaki ürünleri halka ücretsiz olarak paylaşıyor. İnegöl’ün Alibeyköy Mahallesi’ndeki 50 dönümlük arazisinde ekim yapan çiftçi, bu yıl ürünlerin maliyetini karşılayamadığı için hasat yapmaktan vazgeçiyor. Zarar etmemek adına patatesleri satmayan çiftçi, emeklerinin boşa gitmemesi için tarlasını halka açma kararı alıyor.

KATILIMCILARIN YOĞUN İLGİSİ

Durumu öğrenen yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya akın ediyor ve patatesleri kendi elleriyle topluyor. Ücretsiz dağıtım etkinliği büyük bir ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar da çiftçiye teşekkürlerini iletiyor. Bu sosyal yardımlaşma örneği, toplulukta dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırıyor.