Haberler

İnegöl’de Çiftçi Patatesleri Ücretsiz Dağıttı

HASAT YAPMAKTAN VAZGEÇEN ÇİFTÇİ

İnegöl ilçesinde yer alan bir çiftçi, hasat yapmaktan vazgeçtiği tarlasındaki patatesleri, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı. Alibeyköy Mahallesi’nde bulunan 50 dönümlük arazisinde patates yetiştiren çiftçi, ürünlerin maliyetini karşılamadığı için hasat yapmamaya karar verdi. Zarar etmemek adına patateslerini satmayan bu çiftçi, tarlasını halkın kullanımına açtı.

VATANDAŞLAR TARLADAN PATATES TOPLADI

Tarladaki patateslerin ücretsiz dağıtılacağını öğrenen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren alana gelerek, kendi elleriyle topladıkları patatesleri çuvallara doldurmaya başladı. Burada buldukları patateslerle evlerinin yolunu tutan insanlar, bu fırsattan yararlanmaktan mutluluk duydu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da Araç Kazası Gerçekleşti

Kastamonu'da A.N. yönetimindeki otomobil, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı ve beton direğe çarptı. Olayda K.C. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Şeyma’nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Batman'da down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı'nın hayali olan gelinlik giymek, ailesi ve çevresel destekle gerçeğe dönüştü. Düğün, Şeyma için özel anılarla doluydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.