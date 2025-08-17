İnegöl’de Çiftçi Patatesleri Ücretsiz Dağıttı

HASAT YAPMAKTAN VAZGEÇEN ÇİFTÇİ

İnegöl ilçesinde yer alan bir çiftçi, hasat yapmaktan vazgeçtiği tarlasındaki patatesleri, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı. Alibeyköy Mahallesi’nde bulunan 50 dönümlük arazisinde patates yetiştiren çiftçi, ürünlerin maliyetini karşılamadığı için hasat yapmamaya karar verdi. Zarar etmemek adına patateslerini satmayan bu çiftçi, tarlasını halkın kullanımına açtı.

VATANDAŞLAR TARLADAN PATATES TOPLADI

Tarladaki patateslerin ücretsiz dağıtılacağını öğrenen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren alana gelerek, kendi elleriyle topladıkları patatesleri çuvallara doldurmaya başladı. Burada buldukları patateslerle evlerinin yolunu tutan insanlar, bu fırsattan yararlanmaktan mutluluk duydu.