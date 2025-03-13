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İnegöl’de Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

YANGIN BÜYÜDÜ, VATANDAŞLAR İTFAİYEYE HABER VERDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Ortaköy Mahallesi’ndeki ormandaki çalılık alanda yangın meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüyerek alevlerin etrafa yayılmasına sebep oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Ekipler Hızla MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, sadece bir saat içinde kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucunda 50 dönümlük bir alanın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebi ise hâlâ araştırılıyor.

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