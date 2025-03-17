İnegöl’de Cinayet: Kadın Şiddet Mağduruydu

CİNAYETİN NEDENİ GÜNDÜZE ÇIKTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir cinayetin nedeni netlik kazanıyor. Eşini öldüren kadın, verdiği ifadede, “Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet uyguladı. Öldürmek istemezdim, pişmanım” diye belirtiyor. Olay, geçtiğimiz gün 01.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Oto galerici Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Ç. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Tartışma sırasında kadın, eşinin tabancasıyla ona ateş etti. Çetinkaya, göğsüne isabet eden iki mermiyle ağır yaralanarak yere düştü. Kadın, hemen 112’yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı haldeki Nurullah Çetinkaya, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, fakat yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KADIN VE ÇOCUKLARI GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında, şüpheli kadın Süheyla Ç. ve çocukları S.Ç. (21) ile G.Ç. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı. Adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyette ifade veren Süheyla Ç., “Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet uyguladı. Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim, pişmanım” dedi. Kadın ve kızları, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.