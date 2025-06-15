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İnegöl’de Cinnet Geçiren Şoför İntihar Etti

İNEGÖL’DE ŞOFÖR CİNAYETİ VE İNTİHAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir özel halk otobüsü şoförü, cinnet geçirerek eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak’ta bulunan dört katlı bir apartmanın üçüncü katında gerçekleşti. Murat Canbolat (58), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Hatice Canbolat (53) ile tartışmaya başladı. Cinnet geçiren Canbolat, elindeki tabancayla eşini başından vurup öldürdü.

AİLESİ MÜDAHALE ETTİ

Ailenin diğer üyeleri, öfkeli adamın elinden tabancayı alabilmek için zorlukla mücadele etti, ancak bunda başarılı olamadı. Kapıyı kilitleyen Murat Canbolat, tabancayı başına doğrultarak ateş etti ve intihar etti. Olayın ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, kadın ve adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı duyan yakınları derin bir üzüntü yaşadı. Mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Kadın ve eşinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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