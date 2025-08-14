İnegöl’de Çivi Gözüne Saplandı

İŞÇİ YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çalışan İslam O. (24), kumaşı çivi tabancasıyla tutuşturduğu sırada ahşaptan fırlayan bir çivinin gözüne saplanması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin görme yetisini kaybettiği bildirildi. Olay, saat 16.00 civarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ

İslam O., mobilyaya kumaş çakmak amacıyla çivi tabancası kullanırken, iddiaya göre bir çivi ahşaba çarptı ve sağ gözüne saplandı. İlk olarak özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçiye burada yapılan müdahalede görme yetisinin kaybolduğu anlaşıldı. Gözündeki çivinin çıkarılması için Bursa’daki özel bir göz hastanesine sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.