Haberler

İnegöl’de Çivi Gözüne Saplandı

İŞÇİ YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çalışan İslam O. (24), kumaşı çivi tabancasıyla tutuşturduğu sırada ahşaptan fırlayan bir çivinin gözüne saplanması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin görme yetisini kaybettiği bildirildi. Olay, saat 16.00 civarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ

İslam O., mobilyaya kumaş çakmak amacıyla çivi tabancası kullanırken, iddiaya göre bir çivi ahşaba çarptı ve sağ gözüne saplandı. İlk olarak özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçiye burada yapılan müdahalede görme yetisinin kaybolduğu anlaşıldı. Gözündeki çivinin çıkarılması için Bursa’daki özel bir göz hastanesine sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Haberler

Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.