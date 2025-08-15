Haberler

İnegöl’de Çocuk Balkondan Düştü

İNEGÖL’DE ÇOCUK YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 1,5 yaşındaki bir çocuk ikinci kattan düştü. Olay, saat 18.30 civarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında gerçekleşti. Evdeki balkona çıkan Gülce K., tırmandığı balkon demirinden aşağı düştü.

DÜŞME YÜKSEKLİĞİ 4 METRE

Küçük çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülce K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Keban Festivali Başladı, Etkinlikler Devam Ediyor

Keban ilçesinde 5. Su ve Balık Festivali etkinlikleri başladı. Festival, yerel lezzetleri ve su ürünlerini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Haberler

Erzurumspor FK İki Oyuncu Transfer Etti

Erzurumspor FK, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ve Altay'dan Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i transfer ederek sezon hazırlıklarına imza töreniyle başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.