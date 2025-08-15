İnegöl’de Çocuk Balkondan Düştü

İNEGÖL’DE ÇOCUK YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 1,5 yaşındaki bir çocuk ikinci kattan düştü. Olay, saat 18.30 civarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında gerçekleşti. Evdeki balkona çıkan Gülce K., tırmandığı balkon demirinden aşağı düştü.

DÜŞME YÜKSEKLİĞİ 4 METRE

Küçük çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülce K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.