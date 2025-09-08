İnegöl’de Çocuk Düşerek Yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde yer alan apartmanın üçüncü katındaki dairede ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Ayea A. (5), balkondan dışarıyı izlerken dengesini kaybedip aşağı düştü. Olayı gören çevredekiler hemen durumu bildirdi ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralı olan çocuk İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.