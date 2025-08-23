İnegöl’de Çocuk Parfüm Sebebiyle Yandı

İNEGÖL’DE SAKARLIK SONUCU YARALANMA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 7 yaşındaki Devrim A., üzerine parfüm sıkıp ardından çakmakla ateş yaktığı sırada tişörtünün alev alması sonucu yaralandı. Çocuğun göğsünde 2’nci derece yanık meydana geldi. Olay, saat 13.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi Saydam Sokak’taki konutta gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

İlgili iddialara göre; Devrim A., evde bulduğu parfümü üzerine sıktıktan sonra elindeki çakmağı ateşlemesiyle tişörtü alev aldı. Ailesi, durumu fark edince hemen tişörtteki alevi söndürdü. Yaralanan Devrim A. özel bir otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalede göğsünde 2’nci derece yanıklar bulunduğu bildirilen Devrim, tedavi altına alındı. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.