Haberler

İnegöl’de Çocuk Parfüm Sebebiyle Yandı

İNEGÖL’DE SAKARLIK SONUCU YARALANMA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 7 yaşındaki Devrim A., üzerine parfüm sıkıp ardından çakmakla ateş yaktığı sırada tişörtünün alev alması sonucu yaralandı. Çocuğun göğsünde 2’nci derece yanık meydana geldi. Olay, saat 13.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi Saydam Sokak’taki konutta gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

İlgili iddialara göre; Devrim A., evde bulduğu parfümü üzerine sıktıktan sonra elindeki çakmağı ateşlemesiyle tişörtü alev aldı. Ailesi, durumu fark edince hemen tişörtteki alevi söndürdü. Yaralanan Devrim A. özel bir otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalede göğsünde 2’nci derece yanıklar bulunduğu bildirilen Devrim, tedavi altına alındı. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Haberler

Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.