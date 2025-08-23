İnegöl’de Çocuk Yanık Yarası Aldı

PARFÜMLE YARALANMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, parfümü üzerine sıkıp çakmakla ateş yakan bir çocuk yaralandı. Olay, Mesudiye Mahallesi Saydam Sokak’taki bir evde, saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. 7 yaşındaki Devrim A., bulduğu parfümü göğsüne sıktıktan sonra elindeki çakmağı ateşledi. Bu durum sonucunda çocuğun üzerindeki tişört bir anda yanmaya başladı.

AİLESİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Ailesinin hemen çocuğun yardımına koşmasıyla, su dökerek yangını söndürmeyi başardılar. Yaralı olan çocuk, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan kontroller sonrasında, göğsünde 2. derece yanıklar bulunan Devrim A., yanık ünitesine yatırıldı. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.