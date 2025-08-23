Haberler

İnegöl’de Çocuk Yanık Yarası Aldı

PARFÜMLE YARALANMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, parfümü üzerine sıkıp çakmakla ateş yakan bir çocuk yaralandı. Olay, Mesudiye Mahallesi Saydam Sokak’taki bir evde, saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. 7 yaşındaki Devrim A., bulduğu parfümü göğsüne sıktıktan sonra elindeki çakmağı ateşledi. Bu durum sonucunda çocuğun üzerindeki tişört bir anda yanmaya başladı.

AİLESİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Ailesinin hemen çocuğun yardımına koşmasıyla, su dökerek yangını söndürmeyi başardılar. Yaralı olan çocuk, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan kontroller sonrasında, göğsünde 2. derece yanıklar bulunan Devrim A., yanık ünitesine yatırıldı. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fethiyespor, Fırat Başkaya’yı Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, 2. Lig Kırmızı Grup kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe U19'da oynayan Fırat Başkaya ile sözleşme imzaladı ve kendisine başarılar diledi.
Haberler

Seydikemer’de Kadın Yükümlüler Okul Temizliği

Seydikemer'deki kadın yükümlüler, yeni eğitim-öğretim yılı için okulu hazırladı. Bu çalışma, toplum yararına önemli bir katkı sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.