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İnegöl’de Çöp Kamyonunda Oyuncak Ayılar İlgi Çekti

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İnegöl ilçesinde bir çöp kamyonunun arkasındaki oyuncak ayılar, bölgede yaşayanların ilgisini çekiyor. Temizlik çalışma ekiplerinin, çöp toplama işlemi sırasında ayıları kamyonun arkasına asması, görenleri hayrete düşürüyor. Bayram dönemi boyunca İnegöl’ün temizliğine titizlikle yaklaşan temizlik görevlileri, çöp toplamaya hızla devam ediyor.

GÜZEL ANILAR ORTAYA ÇIKIYOR

Çöp kovalarındaki atıkları toplayan görevliler, çöpe atılan iki oyuncak ayıyı kamyonun içine almaya kıyamayınca, bu sevimli oyuncakları aracın arkasına astılar. Bu anlar, Ortaköy Mahallesi’ndeki bir sürücünün amatör kamerasına yansıdı ve keyifli görüntüler oluşturdu.

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