İnegöl’de Damat Eğlencesi Yapıldı

DÜĞÜN VE GELENEKSEL EĞLENCELER

İnegöl ilçesinde Semra Oğuz Altunsoy ile hayatını birleştiren Gökhan Altunsoy, düğün sonrası arkadaşlarının düzenlediği eğlencede dikkat çeken anlar yaşadı. Düğünün ardından çift için gerçekleşen damat eğlencesi ise oldukça eğlenceli anlara sahne oldu.

DAMATTA ŞINAV VE ÖRDEK YÜRÜYÜŞÜ

Gökhan Altunsoy, arkadaşları tarafından organize edilen etkinlikte önce 10 kez şınav çekip ördek yürüyüşü yaptı. Ardından 10 kişinin bindiği at arabasını yaklaşık 100 metre boyunca çekerek dikkat çekti. Eğlence, geleneksel geleneklere uygun bir şekilde devam etti.

ŞALVAR VE ŞİŞE OYUNU

Damat ve sağdıç, yaklaşık 500 kilo kumu elleriyle traktör römorkuna doldurdu. Daha sonra geleneksel kıyafetler giyerek şişe oyunu oynadılar. Arkadaşları ise eğlence sırasında damadı mesajlaşma gruplarından çıkardı. Bu eğlencenin anları, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.