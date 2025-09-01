Haberler

İnegöl’de Damat Eğlencesi Yapıldı

DÜĞÜN VE GELENEKSEL EĞLENCELER

İnegöl ilçesinde Semra Oğuz Altunsoy ile hayatını birleştiren Gökhan Altunsoy, düğün sonrası arkadaşlarının düzenlediği eğlencede dikkat çeken anlar yaşadı. Düğünün ardından çift için gerçekleşen damat eğlencesi ise oldukça eğlenceli anlara sahne oldu.

DAMATTA ŞINAV VE ÖRDEK YÜRÜYÜŞÜ

Gökhan Altunsoy, arkadaşları tarafından organize edilen etkinlikte önce 10 kez şınav çekip ördek yürüyüşü yaptı. Ardından 10 kişinin bindiği at arabasını yaklaşık 100 metre boyunca çekerek dikkat çekti. Eğlence, geleneksel geleneklere uygun bir şekilde devam etti.

ŞALVAR VE ŞİŞE OYUNU

Damat ve sağdıç, yaklaşık 500 kilo kumu elleriyle traktör römorkuna doldurdu. Daha sonra geleneksel kıyafetler giyerek şişe oyunu oynadılar. Arkadaşları ise eğlence sırasında damadı mesajlaşma gruplarından çıkardı. Bu eğlencenin anları, katılımcılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adaletin Önemine Değinerek Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'daki açılış töreninde mahkemelerin hukuka uygunluk denetimi yapması gerektiğini, yerindelik denetiminin siyasete kayma riski taşıdığını vurguladı.
Haberler

Sosyal Medyada Tartışma Görüntüleri Paylaşıldı

Eskişehir'de jandarmaya hakaret eden AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Tartışma kamuoyunda geniş yankı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.