İnegöl’de Dolandırıcılık Olayı Yaşandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ŞAHISLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı 19 yaşındaki genci 300 bin TL dolandıran bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, dünkü gece saat 23.30 civarında Osmaniye Mahallesi’ndeki bir kafede gerçekleşti. Adana’da yaşayan 28 yaşındaki Mahmut A., Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Servan G. ile sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. Mesajlaşma esnasında Mahmut A., Servan G.’yi etkisi altına alarak, düşük faizle kredi çekme vaadiyle buluşma noktası belirledi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Dün gece, Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşılaşan her iki şahıs, kafede oturdu. Şüpheli Mahmut A., etkisi altındaki Servan G.’nin telefonunu alarak mobil bankacılık işlemleri yapmaya başladı. Bu süreçte, şüpheli mağdur gencin hesabındaki 300 bin TL’yi başka bir hesaba havale etti. İşlemin ardından, kısa bir süre içinde kredinin hesabına yatacağını ifade eden şüpheli, kafeden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan Servan G., durumu hemen polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçmaya çalıştığı sırada onu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, dolandırıcılığa karşı avukatlar ve güvenlik güçleri arasında süregelen mücadeleye dikkat çekiyor.