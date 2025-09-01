İnegöl’de Düğün Esnasında Arbede Yaşandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri bir düğün sırasında aranmakta olan bir şahsı gözaltına almak için harekete geçti. Olcay B. isimli kişinin düğünde bulunduğunu tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ile birlikte olay yerine yönelerek Olcay B.’yi gözaltına almak istedi.

MÜDAHALE VE ARBEDE

Bu esnada, şüphelinin yakınları polis ekiplerine karşı çıkıp şahsı vermek istemedi. Durumun gerginleşmesi üzerine, ekipler kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı ve havaya ateş açtı. Yaşanan arbede sırasında, fenalaşan bir kadın olay yerinde bulunan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Olcay B. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. Olayın detayları ve müdahale süreci, yetkililer tarafından takip ediliyor.