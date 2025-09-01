Haberler

İnegöl’de Düğün, Polis Müdahalesi Yaşandı

POLİS GÖZALTI İÇİN DÜĞÜNE GİRDİ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri aranmakta olan bir kişiyi düğün sırasında gözaltına almak amacıyla harekete geçti. Olay sırasında, bazı kişilerin ekiplerle engel olmaya çalışması üzerine, arbede yaşandı. Polis ekipleri, durumu kontrol altına almak için biber gazı kullandı ve havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

OLAY YERİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

Akşam saatlerinde meydana gelen olay, İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak’ta gerçekleşti. Uyuşturucu madde satışından birçok suç kaydı bulunan Olcay B.’nin düğün etkinliğinde bulunduğu bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ile birlikte düğüne geldi. Ekipler, Olcay B.’yi gözaltına almak istediklerinde, şüphelinin yakınları ekiplerin bu müdahalesine engel olmaya çalıştı.

ARBEDEN SONRA AMBULANS GİTTİ

Yaşanan arbede esnasında, sıkışan atmosfere müdahale eden polis, biber gazı kullanarak ve havaya ateş açarak topluluğu dağıttı. Olayın karmaşası içinde fenalaşan bir kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olcay B., gözaltına alınırken, olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

