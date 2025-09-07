Haberler

İnegöl’de Düğünde Tavuklu Pilav Sorunu

HASTANELİK OLMA DURUMU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün sonrası tavuklu pilav yedikten sonra 21 kişi hastaneye başvurdu. İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde yapılan düğünden sonra, saat 01.00 sıralarında davetlilere tavuklu pilav verildi. Bir süre sonra bazı davetliler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rahatsızlanan 21 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bu durum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak gerekli adıma geçildi ve soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.