İnegöl’de Düğünde Tavuklu Pilav Sorunu

HASTANELİK OLMA DURUMU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün sonrası tavuklu pilav yedikten sonra 21 kişi hastaneye başvurdu. İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde yapılan düğünden sonra, saat 01.00 sıralarında davetlilere tavuklu pilav verildi. Bir süre sonra bazı davetliler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rahatsızlanan 21 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bu durum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak gerekli adıma geçildi ve soruşturma başlatıldı.