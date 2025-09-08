Haberler

İnegöl’de Düşen Çocuk Ağır Yaralı

İNEGÖL’DE AĞIR YARALANMA OLAYI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın 3’üncü katından düşen 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayea A. ağır yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Balkona çıkan Ayea A., birden dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.

SAĞLIK EKİBİ OLAYINA MÜDAHALE ETTİ

Annesinin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük Ayea A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

