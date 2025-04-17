İnegöl’de Ehliyetsiz Sürücüye Ceza Kesildi

POLİS UYGULAMASINDA ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki trafik ekipleri, gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durdurdukları ehliyetsiz bir sürücünün savunmasıyla karşılaştı. Hasta olduğunu belirten ehliyetsiz sürücünün, ceza yazan polise “İnşallah gece rahat uyursunuz.” demesi dikkat çekti.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl-Alanyurt yolunda sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirirken şüphelendikleri 16 BEG 557 plakalı aracı durdurdu. Yapılan incelemede, sürücü Sami A. (18)’nın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Hastaneye gittiğini iddia eden sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ceza uygulandı.

CEZA CEVABI VE POLİSİN YANITI

Ehliyet almak için başvuruda bulunduğunu belirten sürücü Sami A., “Başvurdum ehliyet için. Mayıs ayında sınava gireceğim. Rica ediyorum ağabey, elini ayağını öpeyim. Ödeyemem zaten. İnşallah gece rahat uyursunuz.” dedi. Polis memuru ise, “İşimi doğru yaptığım ve bu işim olduğu için rahat uyuyorum.” cevabını verdi.