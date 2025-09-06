Haberler

İnegöl’de Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı

OTOMOBİL-ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞMASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, 23.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi’nde, Kemalettin Samipaşa Caddesi ile Şehit Erhan Yılmaz Sokağı’nın kesişiminde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde seyir halinde olan Suriye uyruklu Ahmet E. (23) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen ve Şehit Erhan Yılmaz Sokağı’na dönüş yapan Zatin B. (47) yönetimindeki 16 LFE 74 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.

Olayın ardından, sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Elektrikli Bisiklet Üzerinde Kaza

İnegöl'de bir elektrikli bisiklet, otomobille çarpıştı; kazada sürücü ağır yaralandı. Olayın ardından sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.
Haberler

Eskişehir’de Ambulansı Kovaladılar, Gözaltına Alındılar

Eskişehir'de bir ambulansı takip eden iki kişi gözaltına alındı. Trafiği tehlikeye atan şahıslar, emniyette verdikleri ifadede haklarına yönelik saldırı olduğunu iddia etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.